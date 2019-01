Il pianista Alessandro Mercando in concerto ad Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il salone ducale del municipio di Aosta ospiterà domani, 4 gennaio, il concerto di Alessandro Mercando. Il pianista proporrà un programma incentrato su componimenti di Chopin, Liszt e Debussy.

Mercando, diplomato in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio "G. Verdi" di Torino e perfezionatosi all'École Normale "A. Cortot" di Parigi, vanta un solido curriculum concertistico. Si segnalano, fra gli altri, il Concours international T. Llacuna de Montélimar, il Concours international de Lagny sur Marne, il Concorso internazionale "Palma d'Oro" di Finale Ligure, il concours national de Mérignac e il Concorso Rovere d’oro di San Bartolomeo al mare.

I recital più recenti si sono svolti a Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano (dicembre 2018) e nell’Auditorium di Ventimiglia. Si ricordano poi, tra gli altri, i concerti per il Festival di Musica classica della città di Nîmes, per l’Académie des Arts di Ginevra, per l’Accademia Stefano Tempia presso il Teatro Vittoria di Torino, per l’Academia Montis Regalis a Mondovì.

Nell’estate 2015 ha svolto, su invito, una tournée di concerti e una masterclass in Cina, nella metropoli di Chonqing.

redazione