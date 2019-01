Il Bivacco Lunare premiato al 14° concorso fotografico di Fondation Grand Paradis

Valutazione attuale: 0 / 5

COGNE. Il "Bivacco Lunare" centrato dall'obiettivo di Nadir Balma è lo scatto vincitore del 14° concorso fotografico di Fondation Grand Paradis. La giuria, presieduta dal fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, ha selezionato l'immagine con questa motivazione: "uomini che si spingono oltre i propri limiti, costruendo strumenti per raggiungere i propri obiettivi: lo scatto racconta con maestria la presenza umana in un ambiente estremo, cogliendo una luce che sottolinea la trama materica di un luogo dall'aspetto alieno".

Seconda classificata la foto di Ivanna Maria Cerruti raffigurante la rocca di Châtel-Argent "Natura e cultura in dialogo - Mandorlo in fiore a Santa Colomba", in cui "la natura - dice la giuria - torna a vivere andando oltre i limiti che l'uomo tenta di imporle, dettando il ritmo delle proprie stagioni. Il sentimento del fotografo emerge attraverso uno sguardo semplice ma intenso, che diventa simbolico". Infine "la soglia tra il giorno e la notte colta in uno scatto di elevata qualità tecnica" e "gli equilibri della luce" che "amplificano l'importanza della costruzione storica incastonata nel suo contesto naturale" hanno determinato l'attribuzione del terzo posto a "Giochi di luce al Castello di Châtel-Argent" di Enrico Romanzi.

Le prime tre finaliste e una selezione di altre nove fotografie saranno esposte presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche.

Fondation Grand Paradis ha già dato il via alla 15a edizione del concorso fotografico scegliendo il tema "Realtà e Sogno". Le fotografie finaliste saranno impiegate nella realizzazione del catalogo del Gran Paradiso Film Festival. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla entro il 29 aprile 2019. Il 22 luglio, giornata inaugurale del Festival, si svolgerà la premiazione.

Elena Giovinazzo