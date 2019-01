40 anni di Servizio sanitario in Valle d'Aosta: conferenza a Palazzo regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. A poco più di 40 anni dall'istituzione del Servizio sanitario nazionale, l'Amministrazione regionale organizza una conferenza ad Aosta per riflettere sulla storia e sulle prospettive della sanità in Valle d'Aosta.

All'incontro, i 24 gennaio nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, parteciperanno l'ex ministro della salute Renato Balduzzi ed il commissario dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta Angelo Pescarmona. Interverranno all'evento il presidente della regione Antonio Fosson e l'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega e sette direttori delle strutture sanitarie dell'Azienda valdostana per raccontare l'evoluzione della medicina in questi quattro decenni in Valle d'Aosta.

Gli interventi dei relatori saranno integrati da due video realizzati dalla Rai della Valle d'Aosta sulla storia dell'Ospedale Umberto Parini e del Soccorso Alpino.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Aostaoggi.it.

