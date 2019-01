Giornate della Memoria e del Ricordo: ad Aosta la consegna delle Medaglie d'Onore

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il salone delle manifestazioni di Palazzo regionale ospiterà venerdì prossimo, 25 gennaio, la cerimonia di consegna delle Medaglie d'Onore ai famigliari degli insigniti nell'ambito delle Giornate della Memoria e del Ricordo, che si celebrano rispettivamente il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz) ed il 10 febbraio (firma del Trattato di pace di Parigi del 1947).

La cerimonia inizierà alle ore 11. Sono in programma gli interventi delle autorità - il presidente della Regione Antonio Fosson ed il presidente della Federazione regionale dell'Associazione nazionale ex internati Carlo Guaramonti - e la consegna delle Medaglie d'Onore ad Antonio Benzoni, Carlo Lorenzetti e Marino Masiero alla presenza del presidente del Consiglio Valle Emily Rini e del presidente dell'Istituto storico della Resistenza Cesare Dujany.

Le iniziative organizzate per la doppia ricorrenza proseguiranno nei giorni successivi. Il 28 gennaio il Teatro Giacosa di Aosta ospiterà il convegno Lo Zio David, gli ebrei e l'Europa rivolto agli studenti; dal 7 al 9 febbraio si svolgerà il tradizionale viaggio di studio da Gorizia e Trieste per le classi dell'ultimo anno delle scuole superiori; il 15 febbraio alla Cittadella dei Giovani, dalle ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Il sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche" di Davide Giandrini.

Per l'anno scolastico 2018-2019, inoltre, la presidenza della Regione e l'assessorato regionale dell'istruzione promuoveranno il concorso scolastico sul tema L’Europa di domani – Oltre i confini: dalle politiche fra gli Stati nazionali alla concezione e alla creazione dell’Unione europea (1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda Guerra mondiale alla ricostruzione nel dopoguerra. I i vincitori saranno premiati con la partecipazione al Viaggio della Memoria, nel periodo marzo/aprile 2019, alla città di Cracovia e ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

