A Donnas dal 3 al 6 aprile "Lo spicchio d'aglio": parole cucinate a puntino

DONNAS. Dal 3 al 6 aprile la biblioteca comprensoriale di Donnas organizza la mini rassegna culturale "Lo spicchio d'aglio". Quattro giornate di incontri, canti e laboratori per grandi e piccini.

Si inizia mercoledì 3 aprile alle 17,15, con "L'incubo di Pinocchio", racconto a due voci narrato da Alessandra Cerise e animato dai burattini di Donatella Corti.

Alle ore 20,45 "Digestivo macabro": racconti da brivido con finale a sorpresa a cura del Telaio di Parole. Con musiche di Jean Paul Agnesod e suoni improvvisati. Il tutto accompagnato da un digestivo rosso sangue.

Segue giovedì 4 aprile, dalle ore 8,40 alle 12 un laboratorio per bambini organizzato per la scuola primaria di Donnas Capoluogo, a cura di Artebambini, dal titolo "Libri illeggibili. Alfabetiere delle forme"; e dalle ore 18 alle 19,30, l'aperitivo cantato, stuzzichini in rima con il coro VivaVoce e VociNarranti dal titolo "Guazzabuglio di lingue e canti". Seguirà dalle 20, alle 20,30, "Scrapbooking: Laboratorio a cura di Gianna Cignetti per la realizzazione di un diario di viaggio. Costo 12 euro.

Venerdì 5 aprile si terrà, dalle ore 8.30 alle12.00, Bodyvoice: laboratorio di body percussion e voce per bambini organizzato per la scuola primaria di Donnas Capoluogo e Vert, a cura di Davide Conti. Alle ore 20,45 l'incontro con l’autore Ruggero Casse "Cuor di Camoscio". Durante la serata saranno proiettati immagini di animali delle nostre montagne.

Sabato dalle ore 9 alle 13 laboratorio "Invasettami e conservami": tecniche pratiche di conservazione, in tutta sicurezza, con Daniela Giglio di Cascina Amaltea.

Concluderà la rassegna "Il Verme Schiff", dalle ore 16,30 alle 17,30: lettura animata dal gruppo Cantafiabe. A seguire merenda per tutti i bambini.

