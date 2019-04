Una vita selvaggia. Stefano Unterthiner si racconta al Forte di Bard

Valutazione attuale: 0 / 5

FORTE DI BARD. Il Forte di Bard ospiterà il prossimo 27 aprile un incontro con il fotografo naturalista Stefano Unterthiner.

Unterthiner è autore di otto libri fotografici e abituale collaboratore del National Geographic Magazine e le sue immagini sono pubblicate ed esposte in tutto il mondo e regolarmente premiate al Wildlife Photographer of the Year. Nell'incontro ad ingresso libero parlerà della sua vita trascorsa in giro per il mondo dietro all'obiettivo delle macchine fotografiche.

L'appuntamento è alle ore 15.30 nella sala Archi Candidi del Forte. La partecipazione (con prenotazione obbligatoria) dà diritto al biglietto di ingresso ridotto per la mostra Wildlife Photographer of the Year.

redazione