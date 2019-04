Jeudi du Conservatoire con il fisarmonicista Giorgio Dellarole

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Nuovo appuntamento con la rassegna Jeudi du Conservatoire il prossimo 18 aprile, alle ore 20.30, ad Aosta. Lo spettacolo propone 16 Sonate del clavicembalista e compositore barocco Domenico Scarlatti selezionate tra le circa 600 a noi pervenute ed eseguite dal docente di fisarmonica Giorgio Dellarole.

Il programma, spiegano gli organizzatori dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, è frutto di un ventennale lavoro di formazione svolto in collaborazione con specialisti del repertorio antico, quali la musicologa, clavicembalista e fortepianista Emilia Fadini, che può a giusto titolo essere annoverata tra i pionieri dello studio e dell'esecuzione storicamente informata della musica antica in Italia. Dellarole è uno dei pochissimi fisarmonicisti, nel panorama mondiale, a vantare una così rigorosa formazione, che lo ha portato e lo porta a viaggiare nel mondo per insegnare un approccio storico alla musica antica eseguita con la fisarmonica.

Lo spettacolo si svolgerà nell'auditorium "Renato Callisto Arnod" della Torre dei Balivi, sede dell'Istituto Musicale.

C.R.