Manifestazioni estive di artigianato, iscrizioni aperte fino al 3 maggio

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sono ancora aperte le iscrizioni alle manifestazioni di artigianato tradizionale in calendario ad Aosta nell'estate 2019. Gli artigiani hanno ancora tempo per inviare la propria adesione all'assessorato regionale delle finanze, attività produttive e artigianato.

Quest'anno, a differenza di quanto avveniva per le precedenti edizioni, non è previsto l'invio a domicilio dei moduli necessari all'iscrizione. I documenti sono reperibili presso gli uffici della Struttura Attività artigianali della Regione (situato in piazza della Repubblica, ad Aosta) e sul sito internet regionale all'interno della sezione "Artigianato". Le adesioni dovranno pervenire, anche online, entro venerdì 3 maggio (giorno in cui saranno aperti fino alle ore 16.30).

Le manifestazioni in questione sono la 66a Mostra-Concorso dal 20 al 28 luglio, la 51a Foire d'été il 3 agosto (aperta anche al settore non tradizionale) e l'Atelier des Métiers dall'1 al 4 agosto.







E.G.