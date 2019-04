Les Mots, soirée avec Antoine Plantevin

Valutazione attuale: 1 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTE. L'Union de la Presse Francophone (UPF) -section de la Vallée d'Aoste- en collaboration avec le Festival Les Mots proposent samedi 27 avril à 20h30 à l'Espace Auteurs, au sein de la structure éphémère Place Chanoux à Aoste, la rencontre avec le producteur et réalisateur Antoine Plantevin.

Plantevin est un des responsables de l'émission de reportages Passe-moi les jumelles parmi les appréciées de la RTS – Radio Télévision Suisse. C'est également une des émissions francophones parmi les plus suivies en Vallée d'Aoste sur RTS1 et TV5 Monde via le digital terrestre.

Passe-moi les jumelles vient tout juste de fêter ses 20 ans et depuis sa naissance navigue fièrement à contre-courant en privilégiant la rencontre, les silences et les émotions. Antoine Plantevin sera présent afin de décrypter quelles sont les recettes du succès et répondre aux questions du public.

Cette rencontre avec Antoine Plantevin sera introduite et animée par le Président de l'Union de la Presse Francophone -Vallée d'Aoste- Joseph Péaquin et le directeur artistique du Festival Les Mots Arnaldo Colasanti.

redaction