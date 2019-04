A maggio animazioni per bambini alla biblioteca regionale di Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Durante il mese di maggio la Sezione ragazzi della biblioteca regionale di Aosta ospiterà una serie di animazioni pomeridiane rivolte ai bambini da 4 a 8 anni e alle loro famiglie.

Gli appuntamenti, quasi tutti in programma i giovedì dalle ore 17.30, inizieranno il 2 maggio con "Che libro strano!". Dopo aver analizzato alcuni libri particolari, presenti anche nelle biblioteche, i bambini sperimenteranno alcune tecniche per costruire libri bizzarri che racchiudono sempre delle sorprese, imparando che ci sono infiniti modi per raccontare storie.

Il 9 maggio l'appuntamento sarà con i "Libri pop-up". Dopo aver osservato alcuni esempi, i bambini si cimenteranno nella creazione di libri tridimensionali di grande effetto. I personaggi, che balzeranno fuori dalle pagine, diventeranno poi i protagonisti di storie nate dalla fantasia dei bambini stessi.

Il 16 maggio "Libricini d'artista". Dopo la presentazione di alcuni libri, i partecipanti combineranno i colori e le forme di grandi artisti, come Mirò, Kandinsky, Van Gogh e Munari, con rilegature e formati speciali per creare preziosi libricini che racchiudono e illustrano storie, sogni e suggestioni dei bambini.

Il programma prosegue mercoledì 22 maggio 2019, alle ore 15, con la visione del lungometraggio animato "Le chat du rabbin" di Joann Sfar, basato sull'omonima serie a fumetti francese, della durata di 100 minuti, per bambini da 8 anni e le loro famiglie. La proiezione rientra nell'ambito di "Les mercredis du cinéma-Enfants", rassegna in collaborazione con l'Alliance française de la Vallée d'Aoste. La storia, commovente e divertente, è ambientata in una comunità ebrea dell'Algeria negli anni '20 e ha per protagonisti un rabbino, la sua bella figliola e il suo irriverente gatto che da quando ha divorato il pappagallo di famiglia acquisisce la facoltà di parlare.

Seguirà giovedì 23 maggio 2019, alle ore 17.30, l'ora del racconto, con laboratorio, "La vita dell'apetta Linda" di Iolanda Monacelli e Liliane Laemmle. Quest'ultima presenterà il libro, leggendo, ai bambini dai 3 anni, alcuni brani della storia in rima di questa piccola ape curiosa, che emigra dall'Italia al Brasile. Con le antenne e le ali a forma di cuore e spalancate, l'apetta Linda è il simbolo dell'apertura verso gli altri, dell'accoglienza e dell'integrazione.

Per finire, giovedì 30 maggio 2019, alle ore 17.30, la Sezione ragazzi proporrà l'ora del racconto, con laboratorio, "La luna" di Andrea Rauch, a cura del personale della biblioteca. I bambini a partire dai 3 anni potranno ascoltare una storia semplice, tratta da una fiaba dei fratelli Grimm, con protagonista la luna.

L'ingresso alla lettura è gratuito e libero fino al raggiungimento della capienza massima del teatrino, mentre il laboratorio è riservato a un massimo di 20 bambini. La prenotazione è consigliata.

