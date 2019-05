1° Maggio, Fosson: costruire nuove opportunità di lavoro in Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il 1° Maggio come «una giornata di festa, ma anche di attenzione, di progettualità e di ragionamento per costruire insieme nuove opportunità di lavoro qui in Valle d'Aosta»: lo ha affermato il presidente della Regione, Antonio Fosson, durante la cerimonia celebrata questa mattina a Palazzo regionale.

«Riportare il tema dell'occupazione al centro dell'azione politica è quanto mai urgente anche in Valle d'Aosta per conseguire quello sviluppo ormai necessario e auspicabile che deve rappresentare il nostro obiettivo», ha affermato Fosson prima di ricordare i provvedimenti messi in campo dalla sua Giunta nei cinque mesi trascorsi dall'insediamento in Regione.

L'evento a Palazzo regionale è stato l'occasione per riassumere la situazione lavorativa in Valle che ancora soffre della crisi: nel 2018 il sistema produttivo valdostano si è ridimensionato, c'è stata una nuova riduzione delle aziende attive e si è verificato un calo dell'occupazione. Oltre a questi aspetti va considerato il problema delle morti e degli infortuni sul luogo di lavoro che tocca anche la nostra regione. Ne ha parlato la rappresentante dell'ufficio dell'Ispettorato del Lavoro, Angela Giorgio, sottolineando che «la ricerca dello sviluppo, della competitività e della riduzione dei costi non deve andare a danno dei lavoratori» e della loro sicurezza.



Due nuovi Maestri del Lavoro

La cerimonia a Palazzo regionale ha visto poi la consegna della Stella al Merito del Lavoro a Dolores Pession, assunta in Poste Italiane nel 1982 e direttrice dell'ufficio postale di Valtournenche, e Gabriele Noto, dipendente dal 1980 della Cogne Acciai Speciali e impegnato, anche a livello sindacale, nella prevenzione e tutela della salute sul lavoro.

«I Maestri del lavoro sono un patrimonio della società e oggi, come già nel passato, hanno il dovere morale di trasmettere la propria esperienza professionale e i valori etici ai giovani», ha commentato il neo Console regionale dei Maestri del lavoro, Ezio Togniettaz. Con questo obiettivo, Togniettaz ha annunciato che nel prossimo anno scolastico un gruppo di Maestri del lavoro incontrerà gli studenti valdostani per «divulgare la cultura del lavoro».

Elena Giovinazzo