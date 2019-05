Ad Aosta la mostra fotografica degli animali di McCurry

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Al Centro Saint-Bénin di Aosta ha aperto la mostra "Animals" del fotografo Steve McCurry. Al suo interno i visitatori possono ammirare 60 immagini tra le più significative della carriera di McCurry riunite per comporre una rassegna tematizzata.

La mostra - si legge nella presentazione dell'evento - si articola in un percorso espositivo in grado di lasciare il visitatore libero di muoversi in un’alternanza di immagini leggere e profonde, perché possa assecondare la sua sensibilità e giocare liberamente su registri emotivi diversi. Esploratore del genere umano, Steve McCurry, offre un viaggio nella contiguità del pianeta animale; parla di sofferenza e dignità, di relazioni e di conseguenze, invitandoci a riflettere che non siamo soli al mondo e che tra gli esseri viventi c’è una profonda condivisione di quel mistero che è la vita.

L'esposizione, visitabile fino al 6 ottobre, è corredata da un catalogo riccamente illustrato, bilingue italiano-francese, curato da Biba Giacchetti, con un testo critico di Daria Jorioz, edito da Sudest57.

