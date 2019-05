Ragaciak, un videocontest per ragazzi contro bullismo e violenze

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Premiare i giovani talenti e prevenire il disagio giovanile sono i due obiettivi di un programma cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche giovanili che propone un progetto contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere.

Questo progetto prende il nome di Ragaciak... per dire basta!, un videocontest attraverso il quale i giovani dai 14 ai 29 anni della Valle d'Aosta possono proporre riflessioni, momenti di sensibilizzazione e messaggi positivi da trasmettere ai coetanei ed a tutta la società.

I migliori dieci videoclip o videomessaggi del concorso, organizzato dall'Amministrazione regionale, saranno premiati con buoni per l'acquisto di materiale informatico ed elettronico del valore di 500 o 900 Euro e potrebbero in futuro essere utilizzati per campagne di sensibilizzazione o trasmissioni tv.

Per presentare i video all'assessorato regionale dell'istruzione c'è tempo fino alle ore 12 del 20 maggio prossimo. La serata di premiazione si svolgerà il 5 giugno alle ore 18 alla Cittadella dei Giovani di Aosta.







