A Gressan l'International beach soccer Trofeo Valle d'Aosta

GRESSAN. Il 15 e 16 giugno si svolgerà l'International beach soccer Trofeo Valle d'Aosta. L'evento, inserito in un circuito di 9 appuntamenti già in calendario, si svolgerà all'interno dell'area sportiva di Gressan.

In vista della presentazione ufficiale della manifestazione, il 15 maggio, l'Amministrazione regionale ha deciso di partecipare all'organizzazione stanziando 71mila euro. L'evento sarà ripreso da Sky TV e trasmesso in differita dal 26 giugno diventando così di "rilevante interesse promozionale turistico oltre che sportivo", come afferma l'assessorato regionale al turismo.

