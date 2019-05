Il 1° giugno inizia la stagione degli eventi estivi di Nus

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

NUS. Il Comune di Nus si prepara ad inaugurare sabato la stagione degli eventi estivi. Il primo giorno del mese di giugno vedrà infatti l'avvio di alcune iniziative che accompagneranno il paese per tutta la bella stagione a partire da Borgo a piedi.

L'iniziativa si riproporrà fino a settembre ogni sabato sera dalle 19.30 alla mezzanotte con la via centrale del borgo chiusa al traffico per fare spazio ad attività ed animazioni.

Sempre il 1° giugno partirà anche Nus in Festa organizzata dall'omonima associazione che raggruppa diversi commercianti ed esercenti e che proporrà diversi appuntamenti dedicati ai residenti e ai turisti. Tra gli altri importanti appuntamenti estivi ci sono poi la Color in Run il 6 luglio e la Notte Bianca il prossimo 23 agosto.

Infine sempre in vista dell'estate da sabato il mercato settimanale si sposterà in piazza Filietroz per l'inizio dell'intervento di riqualificazione dell'area ex CPN.

Il sindaco Camillo Rosset spiega: «Tante cose stanno cambiando nel nostro Comune, che stiamo lavorando per rendere più bello e accogliente. Spostando il mercato cercheremo di vivacizzarlo; pedonalizzare il centro per almeno una sera a settimana non è penalizzante per i commercianti ma arricchente per la comunità; Nus in Festa è alla sua terza edizione e si rafforza, di anno in anno, quale rassegna di appuntamenti che catalizzano l’attenzione. Spero che queste nostre iniziative incontrino il favore di tutti coloro che le animeranno e vi parteciperanno».

Clara Rossi