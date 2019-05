Donne e politica, conferenza-dibattito ad Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il prossimo 5 giugno ad Aosta si svolgerà la conferenza-dibattito "Donne e politica. La rappresentanza democratica di genere fra equilibrio e discriminazioni" organizzato da Ambiente Diritti Uguaglianza.

All'appuntamento, alle ore 18 nella sala convegni della Bccv dell'Arco d'Augusto, sarà presente la docente di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Torino Mia Caielli.

"Se la Valle d'Aosta è stata antesignana in Italia per la presenza femminile negli enti locali, Adu Vda auspica che, in forza del suo Statuto di Autonomia, non rimanga ora indietro e sia capace di dotarsi di leggi elettorali all’avanguardia", si legge nella nota di presentazioe dell'evento. La conferenza-dibattito inoltre sarà "l'occasione, in prossimità della festa della Repubblica, di fare memoria della difficile conquista del diritto di voto per tutte le donne italiane che, solo dal 2 giugno 1946, entrarono a far parte dell’elettorato attivo e passivo".

La serata si svolgerà due giorni prima dell'assemblea di ADU organizzata all'Espace populaire di Aosta dalle ore 20.30.

