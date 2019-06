Valtournenche lancia quest'estate la Settimana del Cervino

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VALTOURNENCHE. Il calendario delle manifestazioni estive di Valtournenche si arricchisce con un nuovo appuntamento fisso: la Settimana del Cervino. Saranno sette giorni - dal 15 al 21 luglio - di eventi tutti dedicati all'iconica montagna pensati per far conoscere la località anche nella stagione estiva e non soltanto come stazione sciistica.

«Vogliamo far riscoprire la montagna in estate a tutti coloro che associano il Cervino soltanto alla neve e allo sci - dice il sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz -. Il 17 luglio 1865, Jean-Antoine Carrel conquistò la vetta dal versante valdostano, lungo la Cresta del Leone, e attorno a questa data, 154 anni dopo, è stato costruito l’evento. La Settimana del Cervino diventerà un rendez-vous annuale, sempre in luglio, per celebrare l'alpinismo e la cultura dei popoli di montagna».

Il programma prevede attività sportive outdoor per tutti, concerti sotto le stelle, dibattiti culturali, proiezioni in quota ed una speciale serata dedicata al Cervino con Hervé Barmasse. Inoltre Valtournenche e Breuil Cervinia proporranno soggiorni a prezzi speciali.

«Per supportare il lancio di questo nuovo evento - annuncia il vicesindaco, Nicole Maquignaz - la località agevolerà gli ospiti con una promozione turistica a 360°: le strutture ricettive e commerciali applicheranno tariffe vantaggiose, le attività saranno offerte a prezzi promozionali. Sarà una settimana di festa, un'occasione per scoprire una destinazione unica, oggi conosciuta solo in inverno. Giovani e famiglie potranno vivere una settimana memorabile in uno fra i luoghi più belli delle Alpi, fuggire dal caldo della città per trovarsi in poco tempo in un piccolo angolo di paradiso, con un’ampia scelta di attività a cui partecipare. Un soggiorno che merita di essere più lungo di 24 ore».

E.G.