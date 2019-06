A Brusson la terza edizione de Il Richiamo della Foresta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

BRUSSON. Dal 18 al 21 luglio torna "Il Richiamo della Foresta", terza edizione del festiva di arte, libri e muica dedicata alla montagna che si svolge a Estoul, nel comune di Brusson.

Promosso dall'Associazione Gli Urugalli, fondata dallo scrittore Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, "Il Richiamo della Foresta" propone quattro giorni a 1900 metri per raccontare i diversi modi di vivere la montagna, intesa non come Ultima Thule, dove rifugiarsi in isolamento lontani da tutto e da tutti, ma come alternativa concreta al modello cittadino.

"L'evento è gratuito e aperto a tutti - spiegano gli organizzatori -, ma proprio per questo occorre trovare i fondi necessari per poterlo realizzare. Da qui l'idea di avviare - per la seconda volta, la prima fu nel 2017 in occasione della prima edizione del festival - una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. L'obiettivo è raccogliere 12.000 euro entro il 30 giugno, fondi che saranno impiegati per pagare le spese relative al noleggio delle strutture, l'impianto elettrico, il palco e i servizi igienici, ma anche per retribuire gli artisti che parteciperanno alla kermesse e per coprire i costi organizzativi, logistici, di comunicazione e di sicurezza. Chi sceglierà di contribuire alla realizzazione del festival riceverà in dono gadget speciali, tutti rigorosamente ecologici".

