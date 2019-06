Scelto il manifesto della 51a Foire d'été di Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un uomo che dalla cima di una scala raccoglie stelle: è questa la figura centrale del manifesto della 51esima Foire d'été che si svolgerà ad Aosta sabato 3 agosto.

L'immagine è stata realizzata da Pier Francesco Grizi.

"Nel manifesto della Foire - spiega l'assessorato alle attività produttive - il grafico ha voluto mettere in primo piano un personaggio alla sommità di una classica scala che raccoglie stelle, in un firmamento composto anche di oggetti dell’artigianato tipico. Il personaggio è ispirato ai volti dell’arte scultorea tradizionale valdostana. Il segno è pittorico, volutamente non eccessivamente rifinito, così come il lettering che sembra “scolpito” a mano".

Allo stesso grafico l'Amministrazione regionale ha affidato anche il compito di realizzare i manifesti relativi alle altre iniziative di artigianato di tradizione previste durante la stagione estiva.

