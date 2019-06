Withrefugees, evento ad Aosta per la Giornata del Rifugiato

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, la Rete Antirazzista della Valle d'Aosta organizza per il 20 giugno l'evento "#Withrefugees, incontri, gesti e letture per la Giornata mondiale del Rifugiato".

L'iniziativa verterà sulla lettura di testi dedicati ai rifugiati e alla migrazione e sul laboratorio "Esperienza di movimento creativo" proposto dall’associazione di promozione sociale"Forme Vitali di Aosta.

"Attraverso l'attivazione del corpo e della relazione - spiegano gli organizzatori -, in una cornice musicale ludica e svincolata dal giudizio e dalla performance, verrà approfondita e celebrata la bellezza dell'incontro con l'altro. L'incontro che diviene uno spazio prezioso di accoglienza, rispecchiamento, stimolo per la crescita di noi stessi. La musica e l'utilizzo di alcuni materiali fungeranno da facilitatori dell'esperienza dei partecipanti nella creazione della danza (intesa come libero movimento in risposta ad uno stimolo musicale) del gruppo".

L'appuntamento è ad Aosta, alle ore 18, agli orti di Sant'Orso di via Guido Rey, di fronte al cimitero storico.

