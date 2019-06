Al Teatro Splendor di Aosta la rappresentazione del Barbiere di Siviglia

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La celebrazione del solstizio d'estate, il 21 giugno, coincide anche con la Festa della Musica: per onorare questa ricorrenza, il Gruppo Filarmonico Quart organizza, ormai da diversi anni, un appuntamento speciale.

Il 2019 non fa eccezione: venerdì 21 giugno, alle ore 21.00, al Teatro Splendor di Aosta andrà in scena la rappresentazione de "Il barbiere di Siviglia", opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla omonima commedia francese di Pierre Beaumarchais del 1775.

Questa trascrizione, adattata per voci, narratore e banda, è stata realizzata dal Maestro Lorenzo Pusceddu; è composta da due atti, uniti da una voce narrante per condurre lo snodo drammaturgico della vicenda.

Ad esibirsi saranno il Gruppo Filarmonico Quart, diretto dal Maestro Livio Barsotti, e il Coro di Verrès, diretto dal Maestro Albert Lanièce. Le parti solistiche sono affidate al tenore Alejandro Escobar (Conte d'Almaviva), ai baritoni Claudio Ottino (Bartolo, dottore in medicina) e Lorenzo Battagion (Figaro, barbiere), ai soprani Anna Delfino (Rosina, pupilla di Bartolo) e Margherita Carpinteri (Berta, cameriera di Bartolo) e ai bassi Davide Mura (Basilio, maestro di musica) e Roberto Brustia (Fiorello, servitore del Conte). La voce narrante è Andrea Damarco.

Lo spettacolo, ad ingresso libero, è stato organizzato dal Gruppo Filarmonico Quart in sinergia col Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con l'Amministrazione comunale di Quart e con la Compagnia Valdostana delle Acque-CVA.

redazione