Valsavarenche organizza il Granpablok, raduno dedicato al bouldering

VALSAVARENCHE. Il 13 e 14 luglio prossimi a Valsavarenche si svolgerà la prima edizione di Granpablok, un raduno rivolto a coloro che praticano il bouldering (arrampicata sui massi) che prevede anche gara per tutti gli arrampicatori al di sopra dei 14 anni.

La Regione ha deciso di partecipare all'organizzazione dell'iniziativa insieme al Comune di Valsavarenche, alla Pro Loco ed alla Fondation Grand Paradis.

«Questa azione di sostegno al territorio rientra nella nostra priorità di promuovere eventi organizzati nelle realtà di montagna e nelle nostre località turistiche - dichiara l'assessore regionale al turismo e sport Laurent Viérin -. Riteniamo che questo evento sportivo, oltre alle ricadute economiche sul territorio, rivesta per la Valsavarenche e di conseguenza per la Valle d’Aosta un interesse promozionale turistico significativo, rapportato anche alla vocazione turistica della vallata, orientata verso un’offerta di attività outdoor in un ambiente naturale unico e molto apprezzato da un tipo di turismo alpino».

redazione