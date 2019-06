"La cura del microbiota intestinale", incontro pubblico ad Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il prossimo 26 giugno ad Aosta si svolgerà un incontro pubblico sul tema "La cura del microbiota intestinale: esperienze cliniche" con il medico chirurgo Carlo Alberto Zaccagna di Torino.

Il dott. Martino Cristoferi del Codacons, organizzatore degli incontri con i cittadini sulla salute ed il benessere intestinale, spiega: «Il "microbiota" intestinale è il termine più moderno ed aggiornato per indicare quella che una volta veniva chiamata genericamente “ flora batterica” intestinale. E' un insieme di batteri, virus e miceti che si trovano nell'intestino (tenue e colon), che pesa circa 1 kg e mezzo e che è stato riconosciuto svolgere importanti funzioni per il nostro organismo, tanto da essere considerato ormai alla stregua di altri organi quali il cuore, il fegato, il rene». Cristoferi sottolinea come «oggi giorno, alcune patologie possono essere curate ricorrendo , oltre che ai farmaci classici, anche ad organismi “probiotici". Se assunti adeguatamente, i probiotici sono in grado di favorire e mantenere una condizione di equilibrio intestinale che si ripercuote positivamente sullo stato di salute dell'intero organismo».

L'incontro pubblico si svolgerà presso la sala conferenze del CSV di via Xavier de Maistre dalle ore 21.00.

C. R.