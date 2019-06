Sipario alzato sulla 13esima edizione di Châteaux en musique

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'esibizione del Duo Impérial di martedì sera al castello Tour de Villa di Gressan ha dato il via ufficialmente all'edizione numero 13 della rassegna musicale Châteaux en Musique.

La manifestazione propone altri dieci appuntamenti nel corso dell'estate in diversi castelli della Valle d'Aosta.

Il 3 luglio al Castello Reale di Sarre il Quintetto Arsnova - composto dai musicisti Andrea Morello (oboe), Massimiliano Colletto (clarinetto) Natalino Ricciardo (corno), Alberto Brondello (fagotto), Maria Cristina Pantaleoni (pianoforte) - eseguirà musiche di Mozart e Beetthoven.

Il 10 luglio al Castello di Verrès il protagonista sarà il gruppo di Torino LAB-PERM - composto dal direttore Domenico Castaldo e i cantanti Gloria Cuminatti, Marta Laneri, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorno, Marta Tangredi - presenterà il concerto “Canto del capro – Tragodìa project. – studio #1. Si tratta di uno studio di canti senza parole, dove il corpo e la voce faranno da strumento musicale.

Al Castello Sarriod de La Tour il 17 luglio sarà la volta del concerto de Gli Invaghiti con il progetto “Love in my sin” - William Shakespeare, John Dowland e l’amore nel tardo rinascimento, eseguito dagli artisti Fabio Fumari (tenore), Ugo Nastrucci (liuto), Massimo Sartori (Viola da gamba e flauto diritto), Daniela Falconi (voce recitante).

Al Forte di Bard poi il 24 luglio avrà luogo un concerto a quattro voci per cantare Napoli, l'Italia e non solo. Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi proporranno “Paese mio bello (l’Italia che cantava e canta)”, accompagnati dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli. Nel programma sono presenti tutte le note, le epoche e i generi cantati e vissuti in quarant'anni e più di attività dai quattro solisti.

L'ultimo appuntamento del mese di luglio sarà al Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean il 31 luglio con la solista di fama internazionale Anaïs Gaudemard, una delle migliori arpiste moderne. Vincitrice di numerosi e prestigiosi premi, la Gaudemard ci regalerà, alle 18.00 e alle 20.30, due concerti con brani sempre diversi tratti dal suo grande repertorio.

Il 7 agosto al Castello Gamba di Châtillon si esibirà il cantante valdostano Davide Dugros, accompagnato da Simone Riva (campionatore, chitarra), Christian Costa (basso, sintetizzatore, programmazione), Michele Mammoliti (violoncello) e Marco Lombarso (chitarra), con un concerto dal titolo “Gli anniversari dal 1959 al 2019”, con musica legata o ispirata agli anniversari più significativi degli ultimi 60 anni.

Il Duo Moulin, composto dai valdostani Rémy Boniface (violino, organetto, ghironda elettroacustica, elettronica) e Christian Thoma (oboe, corno inglese, clarinetto basso, elettronica) si esibirà il 14 agosto, in un unico spettacolo alle ore 23,30, a Château Vallaise di Arnad. Il nuovo concerto prevede brani originali e brani reinterpretati, con l’uso di strumenti acustici ma anche con l’introduzione della musica elettronica.

Al Castello di Introd, il 21 agosto, si esibirà il duo Bandieri-Mercando, composto dai musicisti Davide Bandieri (clarinetto) e Alessandro Mercando (pianoforte), con un programma ispirato a “Schumann e i suoi fantasmi”, un percorso musicale e letterario alla scoperta di alcuni aspetti dell’ultimo periodo di vita di Robert Schumann.

La rassegna si concluderà il 28 agosto, al Castello di Issogne, con l’esibizione de La Rossignol e il progetto “Ars Magica”. Protagonista sarà la musica magica, stregonesca e propiziatoria tra Rinascimento e Barocco. Si esibiranno: Roberto Quintarelli (canto, flauti), Erica Scherl (viella, violino antico), Matteo Pagliari (flauti diritti, traversa, cornamusa), Francesco Zuvadelli (organo positivo, ghironda), Domenico Baronio (oud, chitarrino, colascione).

Tranne la serata del 14 agosto, che propone un unico evento alle ore 20.30, per tutti gli altri appuntamenti di Châteaux en musique sono previsti due concerti (ore 18.00 e ore 20.30). La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 348-3976575, dal giovedì precedente all'evento (sabato e domenica esclusi), dalle ore 9.00 alle 13.00. Il biglietto d’entrata comprende, oltre al concerto, una visita guidata e un assaggio di un vino di produttori valdostani.

