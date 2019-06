Eugenio Finardi e Simone Cristicchi in concerto a Chamois

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Ultime ore di tempo prenotare i biglietti con salita in funivia dei concerti di Eugenio Finardi e di Simone Cristicchi, in programma a Chamois rispettivamente sabato 29 e il domenica 30 giugno 2019 nell'ambito della rassegna Musicastelle outdoor.

Attualmente è stata raggiunta quota 500 biglietti per il concerto di Eugenio Finardi e quota 400 per il concerto di Simone Cristicchi e rimane disponibilità su quasi tutte le fasce orarie di salita in funivia, in particolare su quelle comprese nelle quattro fasce tra le 9 e le 11, una ogni mezz'ora.

La prenotazione del biglietto è da effettuare su Eventbrite accedendo dal sito o scaricando la app sullo smartphone, per consentire all’organizzazione di tenere costantemente monitorata e regolamentata la logistica.

