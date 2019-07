Approbation de l'organisation de l'initiative Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTE. Le Gouvernement régional a approuvé, sur proposition de l'Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels, Laurent Viérin, l'organisation de la quatrième édition de Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi.

L'initiative transfrontalière se déroulera simultanément dans les territoires de la Région Vallée d'Aoste, de la Région Lombardie, du Val Poschiavo dans le Canton suisse des Grisons, dans les communautés piémontaises situées dans le Parc Naturel Haute Vallée Antrona, dans le Parc naturel des Bauges en Savoie et en Upper Gorenjska Slovénie, prévue les 5 et 6 octobre 2019.

Soutenons cette initiative – affirme l'Assesseur Laurent Viérin – qui, grâce au vaste programme proposé, a encouragé la participation de la population locale au maintien et à la récupération de ce rituel traditionnel et a aidé à diffuser la conscience de l'importance de revitaliser et de transmettre nos connaissances et nos savoir-faire. Une manifestation qui a fait redécouvrir un esprit communautaire et a stimulé auprès des petits agriculteurs l'intérêt à la plantation de céréales et plus en particulier du seigle. Il s'agit d'une des initiatives mises en place pour renforcer nos traditions, ce qui peut devenir un moyen efficace pour promouvoir le territoire et l'ensemble de la Vallée d'Aoste aussi d'un point de vue touristique.







