Anna Ventriglia presidente del Centro Donne contro la Violenza di Aosta

AOSTA. Il Centro Donne Contro la Violenza di Aosta ha recentemente rinnovato il proprio direttivo scegliendo la nuova presidente, la vice presidente e le altre componenti del consiglio.

Anna Ventriglia (foto), nominata presidente dell'assemblea ordinaria, sarà affiancata dalla vice Marisa Bechaz. Del consiglio direttivo inoltre fanno parte Marina Torchio, Elena Masiero, Carolina Zimara, Antonella Communod e Tiziana Cattalani.

«Consapevole che ogni cambiamento importante possa trascinare con sé qualche malumore e polemica e conscio della responsabilità del proprio ruolo - sottolinea dice la neo presidente -, il nuovo Direttivo intende guardare al futuro, proseguendo nel cammino già ben tracciato dalla sua storica presidente Giacinta Prisant: accompagnare le donne nel loro percorso di superamento alla violenza non dimenticando le fondamentali attività di sensibilizzazione sul tema e auspicando che l’Associazione si configuri sempre più come punto di riferimento nella nostra regione, e soprattutto in costante sinergia con tutte le altre realtà territoriali coinvolte».

C.R.