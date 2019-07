Da Milano a Gressoney per il Mountain Educational Trekking

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

GRESSONEY-SAINT-JEAN. Il Mountain Educational Trekking arriva a Gressoney-Saint-Jean con un appuntamento organizzato da The North Face per la Community Never Stop Milano il prossimo sabato 13 luglio.

Sarà un'occasione per conoscere meglio un territorio molto apprezzato dagli appassionati di montagna e al contempo per contribuire concretamente a tutelare l’ambiente grazie all'impegno nel ripulire i sentieri dai rifiuti. Il tutto con l'accompagnamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta che presenterà la flora e la fauna locale ai trekkers partecipanti.

"Questo appuntamento - evidenziano gli organizzatori - rispecchia perfettamente lo spirito della campagna “Explore Mode”, lanciata ad aprile dal marchio con l'obiettivo di incentivare le persone a staccare dalla loro vita digitale e creare nuove connessioni con l’ambiente circostante, con gli altri e con sé stessi, in uno sforzo congiunto che punti a migliorare il mondo".

Il programma dalla giornata prevede: partenza da Milano - MM1 Pagano con Bus alle ore 7, arrivo a Gressoney-Saint-Jean alla ore 9, alle ore 9.15 briefing con gli agenti della Forestale, ore 10.15 partenza del Mountain Educational Trekking e rientro a Milano previsto entro le ore 19.00.

