Artigianato, le manifestazioni estive iniziano con la 66a Mostra-Concorso

AOSTA. Sarà ancora una volta la Mostra-Concorso organizzata ad Aosta ad aprire il calendario delle grandi manifestazioni dedicate all'artigianato di tradizione che si svolgeranno durante l'estate in Valle d'Aosta.

La sessantaseiesima edizione dell'evento, presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo regionale insieme al resto delle proposte estive, riunirà sotto la tensostruttura allestita nel cuore di Aosta 180 opere di artigianato e dimostrazioni di tornitura e lavorazioni ogni sera dalle ore 21 dal 20 al 28 luglio prossimi.

Ogni edizione dell'evento ha un tema scelto per ciascuna categoria di oggetti proposti e quest'anno a stuzzicare la fantasia degli artigiani sono stati i giocattoli tanto che un terzo degli oggetti esposti rappresenterà cavallini tatà con rotelle. Non mancheranno poi oggetti torniti, sculture, lavorazioni in pelle e cuoio, produzioni in tessuto e metallo, lavorazioni in pietra locale, oggetti in vannerie e di intaglio decorativo. La Mostra-Concorso 2019 inoltre quest'anno sarà arricchita da un tema speciale, il Trofeo Mezzalama, per la realizzazione di una scultura tuttotondo che sarà assegnata come premio alla squadra vincitrice di tre edizioni consecutive.

Pochi giorni dopo la chiusura della Mostra-Concorso sempre piazza Chanoux aprirà l'Atelier des Metiers collegato alla cinquantunesima Foire d'été, sorella estiva della Fiera di Sant'Orso di gennaio. Alle 51 imprese artigiane presenti dall'1 agosto nell'Atelier si aggiungeranno i 443 artigiani che esporranno il 3 agosto le lungo le vie del centro storico di Aosta.

Anche quest'anno la Foire proporrà inoltre numerosi eventi collaterali per tutti i gusti: ci saranno le dimostrazioni di lavorazioni artigianali, attività per i bambini, la gara delle botti, la sfilata degli antichi mestieri e la possibilità di ritirare lo speciale annullo filatelico della Foire.

Un altro atteso appuntamento estivo è la Fiera di Antey-Saint-André che quest'anno si svolgerà l'11 agosto dalle ore 9.30 alle ore 18.30. La manifestazione rivolta agli allievi dei corsi di artigianato compie un quarto di secolo e festeggia questo traguardo con una mostra dedicata allo scultore Louis Meynet e con laboratori di falegnameria didattica per bambini curati dal Mav, il Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione.

Elena Giovinazzo