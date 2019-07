Il 51° Festival internazionale di concerti per organo inizia a Saint-Marcel

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il 1° agosto a Saint-Marcel prenderà il via l'edizione numero 51 del Festival internazionale di concerti per organo, rassegna che propone nove serate in diverse località della Valle d'Aosta (e non solo) con artisti di grande valore provenienti da tutto il mondo, dall'America alla Russia.

Nel presentare la manifestazione, l'assessore regionale ai beni culturali Laurent Viérin spiega che il «Festival è un evento di respiro mondiale che intende valorizzare strumenti così particolari e di prestigio presenti in alcune località della nostra regione e con essi anche la tradizione culturale, religiosa e musicale».

La prima data del Festival, l'1 agosto, coincide con l'inaugurazione del restauro dell'organo storico Ramasco presso la chiesa di Saint-Marcel che torna a suonare dopo un oblio di almeno trent'anni. In questa occasione, il grande organista e acclamato direttore d’orchestra umbro Fabio Ciofini proporrà un repertorio adatto alle caratteristiche foniche dell’organo.

Il 5 agosto l'evento si sposta in Francia con il tradizionale concerto presso la chiesa parrocchiale nella graziosa località turistica Peisey-Nancroix. L’organista valdostano Paolo Bougeat proporrà un concerto quasi interamente dedicato a J.S. Bach.

Ben tre concerti appartengono alla sfera dell’ormai acclamato grande organo di Courmayeur: l’organista russa Daria Burlak suonerà martedì 6 agosto, con musiche dal sapore romantico e molto raffinato; il duo polacco Roman Perucki e Maria Perucka si esibiranno martedì 13 agosto in un palpitante concerto per violino e organo, mentre l’organista americana Gail Archer, il 20 agosto metterà in luce le variegate possibilità sonore che l’organo permette.

Non può mancare l’organo di Antagnod. Venerdì 9 agosto il maestro siciliano Diego Cannizzaro proporrà un programma di musiche scritte o pensate per le vellutate sonorità dell’organo “Vegezzi-Bossi” che lo rendono unico all'interno della fascinosa chiesa impreziosita dal meraviglioso altare barocco.

Nel secondo anno dal suo restauro l’organo di Saint-Vincent servirà al milanese Sergio Paolini per proporre, il 12 agosto, un programma piacevole e perfettamente sintonizzato con il clima estivo.

Restando in tema di bellezze architettoniche la chiesa di Arnad ospiterà due concerti: il primo previsto per domenica 11 agosto con l’organista tedesco Johannes Skudlik, già gradito ospite in passato del festival, e il secondo programmato per sabato 24 agosto, nell'ambito della famosa “Festa del lardo Dop” di Arnad, con l’organista italiano Luciano Zecca che allieterà il pubblico eseguendo un repertorio a lui congeniale, brillante ed entusiasmante.

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.

Clara Rossi