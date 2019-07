La Chorale de Valgrisenche ospita la banda musicale di Cuorgnè

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VALGRISENCHE. La Chorale de Valgrisenche ospita sabato prossimo, 27 luglio, gli amici della famosa banda musicale di Cuorgnè per proporre insieme un appuntamento musicale basato su di un repertorio vario e poliedrico. Un concerto per unire vari stili musicali e varie interpretazioni della tradizione.

La musicale di Cuorgnè arriva a Valgrisenche per portare il fascino della musica bandistica in quota e far risuonare i propri strumenti nell'aria pura delle montagne. La Chorale de Valgrisenche farà gli onori di casa proponendo alcuni brani del variegato repertorio del gruppo. Un piccolo rinfresco chiuderà la serata.

Il concerto si svolgerà nella piazza del Capoluogo a partire dalle ore 17.

redazione