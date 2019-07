A Morgex il concerto Mille Papaveri Rossi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

MORGEX. La manifestazione Morgex in Musica propone un appuntamento dedicato interamente a Fabrizio De Andrè. Il 2 agosto, in piazza Principe Tommaso, prenderà il via alle ore 21 il concerto Mille Papaveri Rossi.

Ad esibirsi sarà il gruppo SoloDeAndrè con Giorgio Pilon (voce e chitarra), Alberto Faccini (contrabbasso) e Giuseppe Ferrini (tastiere e fisarmonica) che condurranno gli spettatori in uno spettacolo di ricordi e di emozioni con l'intramontabile musica di De Andrè.

