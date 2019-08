Aosta, il 3 agosto torna la Foire d'été. Anche in diretta streaming

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Domani, sabato 3 agosto, ad Aosta torna la Foire d'été, evento estivo di artigianato di tradizione giunto quest'anno all'edizione numero 51. Aostaoggi.tv anche quest'anno dedica alla manifestazione una finestra live sul web.

La Foire d'été inizierà alle ore 10 con poco meno di 500 artigiani che esporranno nel centro storico di Aosta fino alle ore 21. L'inaugurazione da parte delle autorità si svolgerà in piazza Chanoux con la partecipazione della Filarmonica Regina Margherita di Gaby e dei costumi del gruppo folkloristico Les Sarrereins di La Salle. La giornata sarà arricchita dalle dimostrazioni di lavorazioni artigianali in piazza Giovanni XXIII (davanti alla cattedrale) e con dimostrazioni degli antichi saperi in piazza Chanoux.

La diretta streaming di Aostaoggi.tv dedicata alla fiera estiva, in collaborazione con Fieradisantorso.it, è alle ore 15 con le interviste ai protagonisti dell'evento: gli artigiani.

