Nel parco del Castel Savoia una installazione di land art site-specific

GRESSONEY-SAINT-JEAN. Il 12 agosto a Gressoney-Saint-Jean sarà inaugurata "Looking For", una installazione di land art site-specific collocata nel parco del Castel Savoia.

L'installazione è ideata da Chicco Margaroli ed è dedicata al mondo naturale e alla percezione che i nostri occhi ci restituiscono della natura. Elementi naturali come le rocce diventano gli strumenti per osservare l'acqua, le piante, i paesaggi, le stelle e la loro osservazione attenta potrà suscitare, in chi la visita, l'ammirazione per l'ambiente naturale e per la sua cura, e risvegliare in ognuno il senso di appartenenza a questo patrimonio.

"L'iniziativa - spiega in una nota l'assessorato regionale ambiente e risorse naturali - rientra nelle azioni del progetto JardinAlp - Jardins des Alpes, finanziato nell'ambito dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2014/2020 Alcotra (FESR), dedicato alla valorizzazione dei giardini botanici dell'arco alpino occidentale. L'installazione di land art, unitamente al giardino alpino, contribuirà a valorizzare il Parco che insieme al Castello rappresenta una meta turistica molto frequentata a Gressoney-Saint-Jean".

redazione