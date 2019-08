GiocAosta pronto al via: si parte l'8 agosto con tante novità

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Prende il via l'8 agosto la nuova edizione di GiocAosta, manifestazione che trasforma il capoluogo regionale in una grande ludoteca per grandi e bambini.

Ancora prima di iniziare l'evento ha già battuto un record: gli organizzatori riferiscono infatti di aver superato quota 1.500 pre-iscrizioni, con il "tutto esaurito" alle escape room, 800 adesioni alla caccia al tesoro e 200 iscrizioni a tornei, giochi investigativi ed eventi speciali come il "giocare dappertutto" che porterà i giochi in scatola anche nel sottotetto della Cattedrale, nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nella cantina dell'Institut Agricole Régional e nella cabinovina Aosta-Pila.

Davide Jaccod è il coordinatore del progetto e spiega: «Abbiamo scelto di lasciarci sorprendere dall'entusiasmo di persone diverse che si uniscono per uno scopo comune. Anche se propagandiamo l’ottimismo, dieci anni fa non avremmo mai immaginato che GiocAosta potesse diventare tutto questo. Gli ultimi preparativi sono frenetici, ma raccontano di come le persone abbiano voglia di spazi di incontro e di scoperta: lo facciamo in un modo leggero ma non superficiale, e siamo felici del sostegno che sentiamo intorno a noi».

Punto centrale di GiocAosta sarà come da tradizione piazza Chanoux. Altra novità di quest'anno è un secondo padiglione in piazza Narbonne.

La manifestazione sarà aperta al pubblico giovedì 8 agosto dalle ore 18 alle 24; venerdì 9 e sabato 10 agosto dalle ore 10 alle 24 e domenica 11 agosto dalle ore 10 alle 18.

Clara Rossi