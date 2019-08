Assemblée Chant Choral, approbation des subventions aux chœurs et groupes folkloriques

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTE. Le Gouvernement régional a approuvé, sur proposition de l'assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l'Agriculture et aux Biens culturels, Laurent Viérin, les subventions pour l'activité annuelle 2019 aux Chœurs et groupes folkloriques participant à l'Assemblée de Chat Choral.

Le montant octroyé à titre de subvention pour l'activité annuelle 2019 est de 48.384 euros.

« Nous soutenons les Chœurs et les groupes folkloriques – affirme l'Assesseur Laurent Viérin – comme symbole de notre histoire et de notre identité et réalités importantes de notre culture et de nos traditions. Ces réalités font partie du patrimoine immatériel de notre communauté et doivent être conservées et valorisées. Le soutient a pour objectif de renforcer et de préserver l'identité culturelle valdôtaine de nos Chœurs, ainsi que les réalités folkloriques et musicales avec le but de soutenir, en particulier, les chants inédits et de recherche et plus en général leur activité qui est très importante sur notre territoire pour maintenir une partie de notre culture ».

