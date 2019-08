Montagna e rischi, conferenza alla biblioteca di Antey-Saint-André

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

ANTEY-SAINT-ANDRÉ. "Prevenzione e gestione del rischio in ambiente montano - Consigli per vivere in sicurezza la montagna" è il titolo di una conferenza organizzata dalla biblioteca di Antey-Saint-André il prossimo 17 agosto.

L'argomento sarà trattato dai relatori Franco Treves, sovrintendente forestale; Massimiliano Giovannini, maresciallo maggiore del soccorso alpino della guardia di finanza, e Jules Pession, guida alpina.

L'appuntamento è nel salone della biblioteca alle ore 21.

C.R.