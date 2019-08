Fine settimana di concerti ai piedi del Gran Paradiso con il Festival Paradiso Musicale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VALSAVARENCHE. Spegne cinque candeline il Festival Paradiso Musicale, rassegna che propone di coniugare la musica alle bellezze naturali del Parco nazionale Gran Paradiso ed in particolare della Valsavarenche.

L'evento propone tre giorni di concerti in diverse località della vallata. Si parte il 23 agosto alle ore 17.30 con l'Hotel Gran Paradiso diventa il palcoscenico per il concerto-aperitivo di Federico "Ciosi" Franciosi, mentre alle 21.30 la rassegna torna nella sala consiliare di Degioz con i Bayou Moonshiners (foto) e il loro omaggio al sound di New Orelans.

Sabato 24 agosto la mattina vede ancora protagonisti i Bayou Moonshiners presso il Camping Grivola di Bien; nel pomeriggio tocca quindi ai Mamima Swan nell'area picnic Foncey. L'appuntamento serale è nel capannone di Degioz con il duo composto da Rémy Boniface e Alberto Visconti.

La giornata conclusiva di domenica 25 agosto vede il Festival continuare a fianco degli espositori della Fiha di-s-Artisan, accompagnata dalla musica itinerante dei Violoun d’Amoun. La domenica propone anche l’esibizione di Federico “Ciosi” Franciosi all'ora di pranzo presso il rifugio Tetras Lyre.

L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco insieme al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e conta sulla collaborazione di alcune realtà locali ( l’Abro De La Leuna, il bar Lo Forquin, l'Hotel Parco Nazionale, il B&B Vers Le Bois, L'Hostellerie Du Paradis, il rifugio Tetras Lyre, l’Agriturismo Lo Mayen, l’hotel Gran Paradiso e il camping Grivola).

E.G.