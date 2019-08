Al Forte di Bard l'accensione della fiaccola del Palio Dl'Urmon di Robbio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

BARD. Il Forte di Bard accoglierà sabato 24 agosto una delegazione del Comune di Robbio (Pv) nell'ambito delle manifestazioni collaterali al 35esimo Palio Dl'Urmon che si correrà nella località lombarda domenica 1° settembre.

Una cinquantina di robbiesi guidati dal sindaco Roberto Francese, dall'assessore alla Cultura Marco Ferrara e dal presidente Comitato Palio David Orieto, assieme ai rappresentanti degli otto rioni, raggiungeranno il Forte per le ore 19.00 per la benedizione - nella Cappella della fortezza - della fiaccola con cui sarà acceso il braciere simbolo della manifestazione da parte del rione vincitore dell'edizione dello scorso anno. Il rione Campagnola ha deciso di effettuare la cerimonia di accensione della fiaccola al Forte di Bard, unito a Robbio dal cammino dei pellegrini della Via Francigena.

Dopo la cerimonia di sabato sera, un gruppo di quaranta tedofori partirà da Bard domenica 25 agosto di buon'ora alternandosi sino a Robbio dove verrà acceso il braciere.

Ad accogliere la delegazione saranno presenti il sindaco di Bard, Deborah Jacquemet e la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery.

redazione

(foto da paliodlurmon.com)