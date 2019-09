Aosta, all'area megalitica la mostra Dinosauri in carne e ossa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta ospiterà prossimamente la mostra itinerante Dinosauri in carne e ossa - Scienza e arte riportano alla vita i dominatori di un mondo perduto.

Curata da due paleontologi, l'esposizione ha già riscosso un grande successo e ha come protagonisti i dinosauri dell’Era Mesozoica e tante altre specie ormai estinte che hanno popolato la Terra più di 400 milioni di anni fa. I visitatori potranno ammirare le loro accurate ricostruzioni a grandezza naturale scoprendo così quale aspetto dovevano avere questi antichi giganti.

La scelta dell'area megalitica non è casuale: gli ampi spazi del sito preistorico infatti saranno sfruttati per allestire suggestive scenografie e per proporre modelli virtuali.

«La mostra - commenta l'assessore regionale al turismo, Laurent Viérin - sarà un vero e proprio evento per la Valle d'Aosta e in particolare per il sito archeologico di Saint-Martin perché si tratta di un’esposizione di forte impatto emotivo e con la riproduzione di dinosauri a grandezza naturale che troveranno il loro habitat naturale nell’area megalitica, costituendo così una forte attrattiva per le famiglie e in generale per il cosiddetto “grande pubblico”. È un’azione messa in campo per promuovere tutto il sito archeologico e attirare molti turisti oltre che gli stessi residenti grazie al fascino unico e irresistibile che i dinosauri hanno esercitato negli anni e continuano a esercitare nei grandi e nei più piccoli».

«Crediamo che la mostra possa dare una grande visibilità alla Valle d’Aosta e soprattutto all'area megalitica così da permettere un forte impulso alle visite e a una sua maggiore conoscenza», aggiunge l'assessore.

Elena Giovinazzo