Cerimoniale e comunicazione istituzionale, convegno ad Aosta

AOSTA. "Cerimoniale e Comunicazione istituzionale: nuove prospettive e buone prassi a confronto" è il titolo del convegno che si terrà il 20 e 21 settembre prossimi a Palazzo regionale, ad Aosta.

I lavori apriranno venerdì pomeriggio alle ore 15 con i saluti del presidente della Regione Antonio Fosson, del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Valle d’Aosta Elena Charbonnier e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta Tiziano Trevisan. In seguito Tiziana Busato, docente esperta in Business Etiquette e Relazioni internazionali, sarà la relatrice che affronterà la tematica del cerimoniale contemporaneo analizzando i processi della corretta comunicazione interculturale che permettono di fare la differenza. A seguire la giornalista, scrittrice ed esperta di bon ton Barbara Ronchi della Rocca disserterà sull'Evento conviviale, dall'accoglienza degli ospiti alla valorizzazione del territorio.

Sabato mattina appuntamento dalle 9 presso la Grandze del Castello di Aymavilles il convegno si concentrerà sulla collaborazione tra Uffici stampa e Cerimoniale. Ne parleranno Sandra Bovo e Anna Fosson per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, Daniela Bartoli e Fabio Malagnino per il Consiglio Regionale del Piemonte, Helen Seehauser per il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, Davide Pacca e Pierfrancesco Gallizzi per la Regione Lombardia e Giorgio Falconi per la Regione Autonoma della Sardegna.

