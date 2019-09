Incontro ad Aosta con le forze dell'ordine contro le truffe agli anziani

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Si svolge oggi pomeriggio ad Aosta l'incontro pubblico "Più sicuri insieme" rivolto in particolare agli anziani e dedicato ai comportamenti da adottare per evitare raggiri e truffe anche on line.

L'iniziativa è organizzata a Palazzo regionale nell'ambito dell'omonima campagna alla quale hanno aderito la Regione e le associazioni dei pensionati insieme ai carabinieri, alla polizia ed alla guardia di finanza.

Agenti e militari spiegheranno quali sono i pericoli e come fare per riconoscerli ed evitarli, che si tratti di malintenzionati che si presentano a casa spacciandosi per funzionari o tecnici o di sconosciuti che si avvicinano nei pressi dei bancomat o, ancora, dei rischi di internet celati dietro ad e-mail e pagine web all'apparenza innocue.





Il programma dell'incontro, che Aostaoggi.it trasmetterà in diretta streaming, prevede i saluti iniziali dalle ore 17 del presidente dell’Associazione nazionale Anziani e Pensionati della Valle d’Aosta Aldo Zappaterra e dei rappresentanti dei Pensionati delle organizzazioni confederali e dei Pensionati delle organizzazioni datoriali, rispettivamente Domenico Facolmatà e Yves Perraillon. Interverranno il responsabile della sezione della Polizia Postale di Aosta, Isp. Sup. Antonio Genito, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Aosta, Cap. Danilo D’Angelo, il Dirigente della Squadra mobile della Questura di Aosta, Comm. Capo Eleonora Cognigni ed il Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Aosta, Ten. Col. Francesco Caracciolo. Concluderanno i lavoro il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e il presidente della Regione, Antonio Fosson.

C.R.