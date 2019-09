Aosta, incontro pubblico sull'affido dei minori

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La saletta dell'Hotel des Etats di Aosta ospiterà il prossimo 24 settembre un incontro pubblico sul tema: "I sotterfugi delle istituzioni per sottrarre i minori alle famiglie. Come a Bibbiano... anche ad Aosta?".

Il relatore dell'evento sarà l'avvocato Gerardo Spira. Modererà e coordinerà il dibattito con il pubblico Ubaldo Valentini, presidente dell'associazione Genitori Separati per la tutela dei minori che organizza la serata.

"La nostra denuncia è finalizzata esclusivamente alla tutela dei minori e dei loro genitori e chiede, senza peli sulla lingua, che si indaghi a 360° sull'operato delle istituzioni valdostane", spiega Ubaldo Valentini. "La sottrazione dei minori alle famiglie riguarda anche la Valle d’Aosta e la nostra associazione lo denuncia da anni, nella indifferenza di chi, al contrario, dovrebbe controllare e reprimere chi non applica i dettami della legge e reca, ingiustamente, un danno esistenziale ai minori sottratti e “reclusi” in comunità improvvisate e/o fuori legge, con uno sperperio anche di danaro pubblico", aggiunge il presidente dell'associazione.

"Aosta come Bibbiano? Non lo sappiamo ancora - dice ancora Valentini -, ma sappiamo con certezza che certi dipendenti devono essere allontanati dai servizi sociali e dalle istituzioni preposte alla tutela dei minori per incompetenza e per la mancanza di indipendenza".

L'incontro ad ingresso libero inizierà alle ore 17.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Aostaoggi.it.

