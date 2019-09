Affidi minori, oggi ad Aosta dibattito sulla situazione in Valle Pubblicato: Martedì, 24 Settembre 2019 09:56

AOSTA. Cambia sede il dibattito organizzato oggi pomeriggio dall'associazione Genitori separati per la tutela dei minori sul tema degli affidi familiari. L'iniziativa si svolgerà nel Salone ducale del Comune di Aosta e non nella saletta dell'Hôtel des Etats.

"I sotterfugi delle istituzioni per sottrarre i minori alle famiglie. Come a Bibbiano... anche ad Aosta?" è il titolo del dibattito. L'inizio è in programma alle ore 17.30. Interverrà l'avvocato Gerardo Spira; il dibattito con il pubblico sarà moderato da Ubaldo Valentini, presidente dell'associazione Genitori separati.

Aostaoggi.it seguirà l'evento in diretta streaming.





C.R.