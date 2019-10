Conferenza alla biblioteca regionale sull'imprenditoria femminile in Valle d'Aosta Pubblicato: Martedì, 01 Ottobre 2019 14:20

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Imprenditoria femminile in Valle d'Aosta è il titolo della conferenza che si svolgerà il prossimo 4 ottobre ad Aosta.

L'iniziativa è organizzata con la collaborazione degli Stati Generali delle Donne e della Consigliera regionale di parità e, come si legge nella nota di presentazione, vuol essere un momento di riflessione rispetto all'importanza economica e all'esperienza umana delle imprenditrici valdostane. Il programma prevede diverse testimonianze dirette da parte di donne che hanno avviato o gestiscono aziende sul territorio regionale.

L'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan, commenta: «Dobbiamo comprendere che valorizzare l’apporto femminile nella società rappresenta un vantaggio collettivo che produce benessere e maggior ricchezza per tutta la comunità, un’occasione anche per far dialogare le nostre esperienze valdostane con quelle delle referenti nazionali del Comitato scientifico degli Stati generali delle donne».

La conferenza si svolgerà dalle ore 14.30 presso la biblioteca regionale B. Salvadori.

redazione