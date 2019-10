Artigianato, le opere più belle della Mostra concorso esposte a Bard Pubblicato: Lunedì, 07 Ottobre 2019 13:04

BARD. Domenica 6 ottobre al Forte di Bard è stata inaugurata la quarta edizione della mostra Le sommet de l’artisanat valdôtain de tradition, strettamente legata alla Mostra-Concorso dell'artigianato valdostano di Aosta.

L'esposizione infatti presenta le opere premiate in occasione dell'evento aostano nelle varie categorie, dagli attrezzi per l'agricoltura agli oggetti torniti, dalle sculture alle produzioni in tessuti e materiali diversi.

Le sommet de l’artisanat valdôtain de tradition sarà visitabile fino al 3 novembre 2019, dal martedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 18.00.