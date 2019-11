DSA, il progetto My Story fa tappa ad Aosta Pubblicato: Martedì, 19 Novembre 2019 15:58

AOSTA. La Cittadella dei Giovani di Aosta ospiterà sabato prossimo, 23 novembre, una tappa del progetto nazionale itinerante My Story: testimonianze di giovani con DSA che dà voce ai ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Nel corso dell'evento i giovani volontari dell'Associazione Italiana Dislessia presentano le loro esperienze, opinioni, storie personali, in un confronto tra pari. Le storie individuali, raccontate in prima persona dai ragazzi dislessici, possono costituire uno stimolo positivo e propositivo per tutti i ragazzi che stanno costruendo la propria identità e che non hanno ancora acquisito piena consapevolezza dei DSA.

Durante la tappa di Aosta, in programma dalle ore 20 alle ore 23, racconteranno la loro storia Valentina Alessia Poloni ed Antonio Allegretta.

Clara Rossi