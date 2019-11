Natale, il 22 novembre si accende l'albero di piazza Chanoux Pubblicato: Mercoledì, 20 Novembre 2019 09:11

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'accensione dell'albero di Natale di piazza Chanoux in programma venerdì prossimo, 22 novembre, darà il via alle festività natalizie ad Aosta. La cerimonia con i discorsi ufficiali è prevista alle ore 17.30, poi il corteo di autorità si sposterà nell'area del Teatro Romano per il taglio del nastro del Marché Vert Noël.

Il mercatino accompagnerà Aosta durante tutte le festività, fino al 6 gennaio 2020. Il mini villaggio caratterizzato quest'anno da nuovi chalet proporrà ai visitatori tanti souvenir, idee regalo e bontà tipiche valdostane insieme a momenti di degustazione e di atelier en plein air con artigiani scultori e intagliatori all'opera.

Infine per i bambini il Natale sarà in piazza Roncas con laboratori di robotica, musica e vannerie, animazioni e incontri con i cani San Bernardo, piccoli spettacoli e giochi dedicati tutti ai più piccoli.

redazione