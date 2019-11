A dicembre il MAR e l'area megalitica sono Musei da Vivere Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 10:17

AOSTA. Il Museo Archeologico Regionale di piazza Roncas e l'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans proseguono con gli appuntamenti della rassegna Musei da Vivere.

A dicembre i due musei di Aosta proporranno tutti i sabati, dalle ore 14.30 alle 16, delle visite guidate per un pubblico adulto. I partecipanti potranno scoprire il fascino della preistoria grazie a un vero e proprio viaggio nel tempo ed al Museo Archeologico Regionale si immergeranno nelle magnifiche storie che reperti e siti della città hanno da raccontare. Il costo è di 7€ a persona, comprensivo di ingresso ad entrambi i siti.

Inoltre venerdì 27 dicembre le due strutture proporranno un Natale al Museo, un'avventura per famiglie con bambini alla scoperta di antichi rituali, di doni d'altri tempi e di culture che hanno segnato la preistoria e la storia valdostana. Un pomeriggio invernale con una visita guidata speciale tra i reperti archeologici, per imparare e divertirsi con attività per grandi e piccini. Tre sono gli orari di inizio: alle ore 15, alle 16 e alle 17; il costo è di 7€ a persona (3€ per bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito per bimbi dai 0 ai 6 anni) e comprende l’ingresso all’Area megalitica e al MAR.

