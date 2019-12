Ad Aosta conferenza Una panchina viola i minori e i genitori separati Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 10:55

AOSTA. Mercoledì 4 dicembre presso la sala conferenze del CSV di Aosta si svolgerà una conferenza dibattito dal titolo "Una panchina viola per il rispetto dei minori e dei loro genitori nelle separazioni".

La serata, in programma dalle ore 18, è organizzata dall'Associazione genitori separati per la tutela dei figli minori. Il presidente Ubaldo Valentini introdurrà e coordinerà il dibattito.

Per la Valle d'Aosta l'argomento è "un tema sociale molto importante essendo oltre il 65% delle coppie con figli non più conviventi" evidenziano gli organizzatori sottolineando le "palesi le problematiche legate alle separazioni sia per i figli che per il genitore non collocatario o per ambedue, con risvolti tragici a partire dal 1996".

Secondo l'associazione serve "collaborazione per cercare di migliorare la grave situazione che viene a verificarsi alla fine delle convivenza sia per genitore non collocatario (leggasi quasi sempre padre) e per i minori privati, di fatto, di un genitore. Situazione ancora snobbata nonostante le tragedie che ogni anno si ripetono in Valle a causa della mancanza, da parte delle istituzioni, di imparzialità con pari opportunità genitoriale per tutti e rispetto del diritto minorile".

